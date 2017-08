Call of Duty WW2: vediamo il gameplay trailer della Beta multiplayer

Activision ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di, dandoci un assaggio della Beta multiplayer privata in programma dal 25 al 28 agosto sue dal primo al quattro settembre su. Il filmato è stato proposto in cima alla notizia.

Il trailer ci offre una panoramica sui contenuti inclusi nella Beta multiplayer di Call of Duty WW2, gettando una rapida occhiata sulle mappe, i veicoli e le armi che sarà possibile utilizzare nel corso delle partite. Trattandosi di una Beta privata, l'accesso sarà riservato esclusivamente ai giocatori che hanno effettuato il pre-order del gioco.

La Beta multiplayer di Call of Duty WW2 sarà disponibile dal 25 al 28 Agosto su PS4 e dal primo al quattro Settembre sia su PS4 che su Xbox One. Ricordiamo che i partecipanti alla versione di prova riceveranno in regalo il pacchetto MP Private Beta Combat Pack.