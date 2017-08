A Colonia,hanno rivelato nuovi dettagli sul comparto multigiocatore di, nuovo episodio della serie in arrivo il prossimo 3 novembre su PC, Xbox One e PS4.

Per saperne di più sulle modalità multigiocatore vi rimandiamo alla nostra prova di Call of Duty WW2, ricordandovi che il nuovo sparatutto della serie COD arriverà nei negozi il 3 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.