Call of Duty WWII: accoglienza positiva sui social network

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, il CEO di Activisionha rivelato comesia stato accolto in maniera particolarmente positiva sui social network. Di fatto, i pareri negativi che hanno caratterizzato il reveal disono scomparsi per lasciare spazio a giudizi entusiastici.

Il primo trailer di Call of Duty WWII è ad oggi il video con il maggior numero di like nella storia della serie, i giocatori hanno apprezzato il ritorno all'ambientazione storica e il temporaneo abbandono alle atmosfere futuristiche degli ultimi capitoli.

Il reveal trailer di COD WWII può contare su 15.113.161 visualizzazioni e su 915,717 like a fronte di 81,241 non mi piace. Il gioco uscirà il 3 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, Activision ha confermato che i preordini iniziali sono decisamente buoni, con un trend positivo per i prossimi mesi.