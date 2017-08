Call of Duty WWII: annunciata l'edizione Valor Collection

, rispettivamente sviluppatore e publisher, hanno presentato oggi la, un'edizione speciale per. Questa particolare versione sarà distribuita in due varianti: Standard e Pro.

La Valor Collection Standard Edition comprenderà il gioco, una custodia di metallo, una statuetta di bronzo commemorativa, un poster di Nazi Zombie (modalità cooperativa dello sparatutto), una spilla da collezione e cinque cucisivi che rappresentano le altrettante "Divisioni" all'interno del gioco. La Pro Edition si distingue dalla precedente per l'inclusione della versione Pro di Call of Duty WWII, che include il Season Pass e contenuti aggiuntivi.

Al momento non sono ancora stati indicati i prezzi delle sopracitate edizioni da collezione. Call of Duty WWII uscirà il 3 novembre 2017 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.