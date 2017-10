Call of Duty WWII: annunciato il ritorno della mappa Carentan

è una delle mappe più famose e amate della storia di, apparsa in. Una nuova versione di questa mappa sarà disponibile in

Una lotta tra gli edifici distrutti e le strade fortificate di questa città francese devastata dalla guerra, in una battaglia per la conquista di una strategica roccaforte tedesca. Carentan sarà disponibile in fase di lancio come mappa bonus per tutti i possessori del Season Pass.



Grazie al Season Pass si potrà scoprire l’intero teatro di guerra con Call of Duty WWII e continuare l’epico viaggio con i 4 DLC pack nel 2018 che includono nuove e iconiche Mappe Multiplayer, nuovi capitoli dei Nazi Zombie e nuove missioni di guerra.