Call of Duty WWII avrà una modalità Zombie

Durante l'evento di presentazione del nuovoha confermato cheavrà una modalità Zombie. I due co-fondatori dello studio, Glen Schofield e Michael Condrey, hanno rivelato anche qualche dettaglio in merito.

La premessa alla base della modalità Zombie è relativa a un disperato tentativo del Terzo Reich di dare vita a un potentissimo esercito ma non tutto andrà per il verso giusto e una nuova epidemia si propagherà in tutto Europea, dando vita a una nuova invasione di zombie.

Sledgehammer Games ha pubblicato anche un'immagine promozionale che mostra proprio il volto di un non morto, trovate l'artwork in calce alla notizia. Ricordiamo che Call of Duty World War 2 sarà disponibile in Europa dal 3 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.