Call of Duty WWII: Beta giocata in diretta su Twitch il 26 e 27 agosto

Questa sera prende il via la Closed Beta die per l'occasione abbiamo organizzato uno speciale weekend live sul nostro canale Twitch: sabato 26 e domenica 27 agosto, saremo in diretta per mostrarvi tutti i contenuti della versione di test dello sparatutto di

Sono due gli appuntamenti da segnalare sul calendario:

Sabato 26 agosto dalle 19:00 alle 21:00

Domenica 27 agosto dalle 21:00 alle 23:00

Una buona occasione per scoprire tutte le novità del prossimo episodio di Call of Duty, in arrivo il 3 novembre. La Beta Privata si terrà da oggi e fino al 28 agosto in anteprima temporale su PlayStation 4 e dopo una breve pausa dal primo al 4 settembre su PS4 e Xbox One. Ancora nessuna data riguardo la fase di test su PC, già confermata dal publisher.

Vi aspettiamo sul nostro canale Twitch e vi invitiamo a registrarvi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni.