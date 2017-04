Il sito Charlie-Intel ha diffuso alcune immagini del materiale promozionale di, foto che di fatto confermano quanto riportato nei mesi scorsi da altre fonti: il nuovo gioco della serie arriverà il 3 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Il 3 novembre è la data riportata sui cartelloni e sulle brochure pubblicitarie attualmente in lavorazione. Il lancio dovrebbe essere preceduto da una beta, probabilmente riservata a coloro che effettueranno il preordine, anche se non ci sono ancora conferme in merito.

Per saperne di più dovremo attendere il 26 aprile alle 19:00, quando Activision pubblicherà il primo trailer di Call of Duty WWII e aprirà probabilmente i preordini, ufficializzando la data di uscita.