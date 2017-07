ha annunciato con un Tweet che l'attoresarà una delle star della modalità Zombie di. Tennant interpreterà il ruolo di, personaggio il cui ruolo nell'avventura non è stato ancora svelato.

Call of Duty WW II Zombie: Army of the Undead sarà svelato ufficialmente la prossima settimana durante il Comic-Con di San Diego, il reveal è previsto per giovedì 20 luglio. Il gioco sarà disponibile dal 3 novembre 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, non ci resta che attendere ancora qualche giorno per saperne di più sulla modalità Zombie.