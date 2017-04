Call of Duty WWII: i DLC saranno ancora esclusiva temporale PS4?

A partire da Call of Duty Black Ops III, Sony si è aggiudicata l'esclusività temporale per i contenuti aggiuntivi dell'FPS pubblicato da Activision. Stando alle copertine di Call of Duty: WWII comparse recentemente su Amazon, pare che il sodalizio continuerà anche nel prossimo capitolo della serie.

Analizzando la cover dell'edizione per PlayStation 4 di Call of Duty: WWII pubblicata su Amazon UK, è possibile notare l'adesivo che riporta l'esclusività dei pacchetti mappe per trenta giorni, in linea con quanto visto nei due precedenti Call of Duty. Le tre varianti della copertina sono visibili nella testata della notizia, mentre in allegato trovate il particolare apposto su quella per la console di Sony.

Il reveal ufficiale del nuovo sparatutto di Sledgehammer Games ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale si terrà il 26 marzo alle ore 19:00.