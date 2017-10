Call of Duty WWII: due nuovi trailer in live action per Francia e UK

Dopo il filmato dedicato al pubblicato nord americano,hanno pubblicato nella giornata di oggi due nuovi trailer in live action per, questa volta destinati ai fan britannici e francesi.

I due filmati, che potete visionare in cima e in calce alla notizia, vedono alcuni ragazzi impegnati nel riformare i propri gruppi di gioco, in vista dell'imminente lancio della nuova edizione dello sparatutto di Activision.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Call of Duty WWII sarà disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4 a partire dal 3 novembre 2017. La versione Xbox One del gioco è già disponibile per il preload; per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla nostra anteprima.