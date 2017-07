Call of Duty: WWII: ecco il trailer ufficiale della modalità Nazi Zombies

Dopo il leak della scorsa settimana (con conseguente rimozione del video trafugato),ha pubblicato il trailer ufficiale per la nuova modalità cooperativa di, intitolata

In questa esperienza di sopravvivenza cooperativa inedita e terrificante, I giocatori partono per un misterioso viaggio nelle gelide e cupe atmosfere di Mittelburg, paese tedesco innevato dove i protagonisti dovranno recuperare inestimabili opere d'arte rubate dall'Asse durante la Seconda Guerra Mondiale. In questo luogo è inoltre custodita la chiave per sprigionare un potere mostruoso, e le forze oscure mirano a scatenare un'inarrestabile armata di non-morti nazisti.

Call of Duty: WWII, compreso Nazi Zombies, sarà disponibile dal 3 novembre 2017 su PC, Xbox One e PlayStation 4.