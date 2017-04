Call of Duty WWII esce il 3 novembre: primo trailer del gioco

Come promesso venerdì 21 aprile, Activision ha pubblicato alle 19:00 di oggi il primo trailer di, il nuovo episodio della seriein fase di sviluppo negli studi di. Trovate il video in apertura della notizia.

Call of Duty WWII sarà ambientato, come si intuisce dal titolo, durante la Seconda Guerra Mondiale, un ritorno all'ambientazione storica tanto desiderato dai fan. Il trailer permette di dare un primo sguardo ai personaggi e alle principali location del gioco, in attesa di un primo video gameplay e di maggiori dettagli che dovrebbero arrivare nel corso dell'estate. I protagonisti del gioco saranno i soldati della Prima Divisione di Fanteria, inoltre il trailer conferma la presenza dello Sbarco in Normandia tra gli eventi storici giocabili nella campagna single player.

Call of Duty World War 2 uscirà il 3 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, in versione Standard e Pro Edition, il lancio sarà anticipato da una beta, restate su queste pagine per tutte le informazioni in merito.