ha annunciato un contenuto bonus per coloro che parteciperanno alla Private Beta di, in programma dal 25 al 28 agosto su PlayStation 4 e dal primo al quattro settembre su PS4 e Xbox One.

Tutti coloro che parteciperanno alla Beta Chiusa (accessibile solamente ai giocatori che hanno preordinato il gioco) riceveranno il pacchetto MP Private Beta Combat Pack, il quale include una carta, uno speciale emblema e un elmetto personalizzato.

Si tratta di contenuti esclusivi per i giocatori che prenderanno parte alla fase di test e non disponibii in altra occasione. Ricordiamo che Call of Duty World War 2 sarà disponibile dal 3 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.