Un nuovo gadget ha fatto la sua comparsa sullo shop online di: si tratta dell'orologio da polso ufficiale di, prodotto in quantità estremamente limitate e ora disponibile (fino ad esurimento scorte) al prezzo di 74,99 dollari.

L'orologio viene venduto in un packaging esclusivo, il cinturino in nylon (intercambiabile) è arricchito da una fibbia in acciaio lucido mentre la canna è in acciacio gunmetal (color canna di fucile). Se siete interessati potete procedere con l'acquisto cliccando qui. Ricordiamo che Call of Duty WWII sarà disponibile dal 3 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.