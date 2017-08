Call of Duty WWII: l'editor degli emblemi sarà presente fin dal lancio

L'annuncio dinon venne accolto con grande entusiasmo dai fan, che dimostrarono un generale scetticismo per l'ambientazione futuristica/spaziale. In aggiunta, molti giocatori restarono delusi dalla non possibilità di personalizzare il proprio emblema nella modalità multiplayer.

A rincuorare gli aspiranti artisti ci ha pensato Michael Condrey di Sledgehammer Games, confermando che l'editor per gli emblemi - sebbene assente nella demo - sarà presenta fin dal lancio di Call of Duty WWII. In aggiunta, Condrey ha risposto via Twitter ad alcune domande generiche sul titolo. Scopriamo così che il perk Mira Stabile potrebbe essere assente dal gioco, mentre con tutta probabilità i +50 punti ottenuti dalle kills in modalità Dominio - ritenuti pochi da alcuni giocatori - non dovrebbero variare nella versione finale.

Call of Duty WWII è atteso il 3 novembre su PC, Xbox One e PlayStation 4, mentre la Private Beta prevista dal 25 al 28 agosto, ricompenserà i tester con il pacchetto MP Private Beta Combat Pack.