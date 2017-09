Call of Duty WWII: La Beta PC avrà il framerate sbloccato fino a 250 fps

Nonostante l'Open Beta PC digoda degli stessi contenuti delle versioni per console, la versione di prova per Windows permetterà di godere di alcune migliorie sul fronte tecniche, specifiche per l'edizione PC.

Nello specifico, Sledgehammer Games ha annunciato che la Open Beta PC supporterà la risoluzione 4K, i monitor Ultra-Wide e permetterà di intervenire sul FOV, inoltre sarà possibile sbloccare il framerate fino a un massimo di 250 fps. La Beta permetterà infine di personalizzare i controlli, garantendo piena compatibilità con mouse, tastiera e joypad.

La Open Beta di Call of Duty WWII per PC si terrà dal 29 settembre al 2 ottobre, il preload è ora disponibile su Steam.