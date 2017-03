AllGamesDelta e Charlie Intel hanno pubblicato alcune immagini del (presunto) materiale promozionale del nuovo episodio di, che stando a quanto riportato dovrebbe intitolarsied essere ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

I due siti hanno diffuso non solo alcuni poster ma anche le immagini delle custodie Steelbook, non è chiaro però se si tratti di semplici concept o se gli artwork siano già definitivi.

Activision e Sledgehammer Games non hanno commentato la notizia, in passato sia AllGamesDelta che Charlie Intel si sono dimostrati molto affidabili per quanto riguarda i leak relativi a Call of Duty, restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite sull'esistenza di Call of Duty WWII.