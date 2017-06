Call of Duty WWII: la modalità Zombie sarà basata su eventi realmente accaduti

Rispondendo ad alcune domande durante una sessione di Q&A su Reddit, Glen Schofield diha rivelato che la modalità Zombie disarà basata su eventi realmente accaduti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Ovviamente, Schofield non si riferisce ad alcuna invasione Zombie avventura durante il conflitto, più semplice le situazioni che ci troveremo ad affrontare in modalità Zombie saranno ispirate a eventi reali della Seconda Guerra Mondiale.

Ricordiamo che Call of Duty World War 2 arriverà il 3 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, ancora nessuna conferma invece riguardo la versione per Nintendo Switch, che alcuni rumor indicano essere in fase di sviluppo negli studi di Beenox.