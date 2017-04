Nuovo leak per: questa volta tocca all'insider "Bernie Highroller‏" che sul suo profilo Twitter ha pubblicato le prime foto delladel gioco. La provenienza degli scatti non è nota, ma più volte Bernie ha fornito notizie in anteprima al sito Charlie-Intel, rivelandosi di fatto una fonte affidabile.

Call of Duty WWII Pro Edition includerà una copia del gioco, confezione Steelbook e il Season Pass, oltre all'accesso anticipato alla beta privata, quest'ultimo un bonus apparentemente ottenibile con il preordine.

Per saperne di più non ci resta che attendere mercoledì 26 aprile alle 19:00, quando Sledgehammer Games rivelerà ufficialmente il nuovo episodio di Call of Duty.