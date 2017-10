Call of Duty WWII: nuovo trailer in live action

hanno pubblicato un nuovo trailer in live action di, incentrato sul reclutamento di nuovi agenti per formare una squadra speciale da mandare in battaglia....

Ricordiamo che Call of Duty World War 2 sarà disponibile dal prossimo 3 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, oltre all'edizione Standard e Deluxe nei negozi troverà spazio anche un bundle con PS4 Slim che include una copia del gioco, console e controller DualShock 4 personalizzati con skin mimetica.

Call of Duty WWII è stato eletto dai consumatori come gioco più atteso del Natale 2017 insieme ad Assassin's Creed Origins e Super Mario Odyssey per Nintendo Switch.