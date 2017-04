Call of Duty WWII: emergono informazioni sulla campagna single player

Durante il reveal mondiale di Call of Duty WWII, nuovo titolo della celebra saga sparatutto pubblicata da Activision, sono emersi i primi dettagli sulla campagna single player. Il titolo, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, punta a far tornare il franchise alle sue storiche radici.

Come dichiarato dai due co-fondatori a capo dello studio di Sledgehammer Games, Michael Condrey e Glen Schofield, lo sviluppo di Call of Duty WWII è stato un viaggio molto personale per il team, il quale ha lavorato al titolo per i precedenti due anni e mezzo.

"Questo è stato uno dei momenti più significativi nella storia dell'umanità, e siamo onorati nel poter portare rispetto a tutti quegli uomini e donne che hanno combattuto per la loro libertà", sono state le parole di Condrey.

La trama di Call of Duty WWII si svolge tra il 1944 e il 1945, ma per dare maggiore carattere ai personaggi ripercorrà anche i quattro anni precedenti. Teatro della campagna single player sarà lo scenario europeo del conflitto, mentre le forze alleate iniziavano la loro marcia verso la Germania, passando per le occupate Francia e Belgio.

I giocatori incontreranno dei personaggi protagonisti della resistenza francese, e il loro viaggio li porterà dallo sbarco in Normandia fino alla liberazione di Parigi e oltre. A corredo del trailer proposto durante il reveal, sono state fornite alcune informazioni su due missioni della campagna single player:

Battaglia della Foresta di Hürtgen: Una foresta situata al confine tra la Germania e il Belgio dove le forze alleate combatterono in scontri devastanti.

Normandia: All'interno di una Higgins Boat, il vostro plotone vivrà l'esperienza dello sbarco su Omaha Beach come mai prima d'ora in un videogioco. Voi e i vostri compagni soldati dovrete farvi strada tra le difese nemiche.

Call of Duty World War II uscirà il 3 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.