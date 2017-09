Call of Duty WWII: pubblicato il documentario La Fratellanza degli Eroi

hanno pubblicato il documentario "", dedicato ai soldati che hanno combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale, conflitto che farà da sfondo alle vicende narrate in

Nel video, gli sviluppatori parlano del conflitto e spiegano di aver sviluppato il gioco con l'obiettivo di far conoscere la realtà della Seconda Guerra Mondiale alle giovani generazioni e per fare questo lo studio si è avvalso del supporto di storici come Martin K.A. Morgan e di numerosi veterani che hanno partecipato alle battaglie in questione.

Ricordiamo che Call of Duty WWII sarà disponibile dal 3 novembre su PC, Xbox One e PlayStation 4. Il 29 settembre prenderà il via l'Open Beta su piattaforma Windows.