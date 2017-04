Call of Duty WWII: il reveal commentato in diretta su Twitch stasera dalle 18:50

Mercoledì 26 aprile alle 19:00 (ora italiana),pubblicherà il primo attesissimo trailer die rivelerà i primi dettagli sul gioco, per l'occasione la redazione di Everyeye.it sarà in diretta su Twitch per commentare il reveal di

Si tratta di una bella occasione di aggregazione per la community, vi invitiamo quindi a sintonizzarvi mercoledì 26 aprile all 18:50 sul canale Twitch di Everyeye.it per vedere e commentare il trailer di presentazione di Call of Duty WWII insieme alla redazione. Durante la trasmissione e al termine della stessa risponderemo alle vostre domande e curiosità su quanto appena mostrato da Sledgehammer Games. Il nostro consiglio è quello di iscriversi al canale, così facendo riceverete una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è obbligatoria per poter interagire via chat con la redazione e gli altri spettatori.

Tra poche ore scopriremo tutto su Call of Duty WWII, il gioco è stato annunciato ufficialmente venerdì 21 aprile con un'immagine teaser, il titolo uscirà a novembre su PlayStation 4, PC e Xbox One. Appuntamento alle 18:50 sul canale Twitch di Everyeye.it per scoprire tutte le ultime novità sul prossimo episodio di Call of Duty.