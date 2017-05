ha annunciato una nuova serie di livestream dedicati al making of di: la prima trasmissione andrà in onda il 24 maggio a mezzanotte (ora italiana) e sarà incentrata sui retroscena dello sviluppo.

Non ci sono altre informazioni sul contenuto del livestream, le trasmissioni andranno in onda ogni settimana per informare i fan sui progressi dello sviluppo e sulle novità introdotte. Call of Duty World War 2 uscirà il 3 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, coloro che effettueranno il preordine di una qualsiasi versione riceveranno l'accesso alla Closed Beta, ancora priva di una finestra di lancio.