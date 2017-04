Call of Duty WWII: Sledgehammer Games ringrazia i fan per il supporto

Glen Schofield, co-fondatore di, ha pubblicato su Twitter un breve video per ringraziare la community per la calorosa accoglienza riservata all'annuncio di, nuovo episodio della serie in arrivo a fine anno.

Schofield ringrazia non solo i fan ma anche i membri del suo team, che per anni hanno lavorato duramente e in gran segreto allo sviluppo del progetto. Call of Duty WWII è atteso per la fine dell'anno su PC, Xbox One e PlayStation 4, il reveal completo è previsto per mercoledì 26 aprile alle 19:00, ora italiana.

Tra poco più di 48 ore ne sapremo certamente di più sul prossimo episodio della saga di sparatutto targata Activision. Nelle scorse ore in rete sono trapelate le prime immagini (in bassa risoluzione) del gioco e dettagli sulla campagna single player e il multiplayer co-op.