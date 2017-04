Call of Duty WWII: la storia sarà focalizzata sui personaggi

In una recente intervista ai microfoni di Glixel, Bret Robbins, Senior Creative Director di, ha svelato alcune informazioni sulla campagna single player del nuovo capitolo della saga firmato

"Il racconto è incentrato sui personaggi. I momenti importanti della trama non avranno effetto se al giocatore non interessano i protagonisti. Il punto culminante della storia sarà sentito in base al coinvolgimento personale con i personaggi" ha affermato lo sviluppatore, che poi ha continuato: "Firewatch è uno dei miei titoli preferiti, Gome Home è stato fantastico. I giochi stanno maturando e il pubblico si è evoluto. Gli utenti si aspettano una bella trama, non solo dalle grandi produzioni, ma anche dagli indie, e l'intero genere è in continuo avanzamento. Virginia è un altro buon esempio. E io ho cercato ispirazione in queste produzioni. Vogliamo proporre qualcosa di significativo e più profondo, una parte calma che bilanci quella più folle. Abbiamo capito da questi tipi di giochi che c'è bisogno di entrambe le parti, e abbiamo provato a infondere ciò che abbiamo appreso nei nostri giochi".

Call of Duty WWII sarà disponibile a partire dal 3 novembre 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC, nelle edizioni Base, Digital Deluxe e Pro.