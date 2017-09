Call of Duty WWII: i suggerimenti raccolti nella beta saranno presenti al lancio

Nei giorni scorsi, i fan dihanno potuto sperimentare in prima persona un assaggio del nuovo sparatutto di, e molti di loro hanno segnalato i propri pareri, critiche e consigli al team di sviluppo.

Tra le molteplici segnalazioni pervenute sul subreddit ufficiale del gioco, lo sviluppatore ha fatto sapere che alcune di queste saranno implementate al lancio del titolo, come ad esempio la scelta del layout dei comandi. I giocatori che hanno provato la Private Beta, infatti, non hanno potuto configurare a piacimento lo schema dei comandi, e per tutta risposta, Sledgehammer Games ha già preparato una lista di configurazioni che potranno essere assegnate sin dal day one di Call of Duty WWII. Tra queste troviamo Bumper Jumper, Bumper Jumper Tactical, Stick and Move, Charlie e altre ancora.

Modifiche in arrivo anche per la mappa Aachen e per l'audio di alcune armi, che in certi casi risultava inaccurato. Lo studio di sviluppo invita tutti i giocatori che hanno partecipato alla beta ad inviare il proprio feedback sull'account ufficiale di Twitter, oltre che partecipare al sondaggio dedicato ai beta tester. Call of Duty WWII uscirà il 3 novembre 2017 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.