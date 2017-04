Call of Duty WWII: una combinazione da decifrare appare sul sito ufficiale

Sul sito teaser diè presente un minigioco che sta mettendo in serie difficoltà i fan della serie. Per accedere all'archivio è infatti necessario trovare un codice speciale da decifrare tramite alcuni indizi non così semplici da recuperare...

Al momento l'unico codice correttamente interpretato è "IUFDJ BHLOP JMUBA", traducibile, secondo quanto riportato da Polygon, in "A New Horror Rises", probabilmente riferito alla già confermata Modalità Zombie. Una volta inserito il codice nella macchina Enigma, il sito mostrerà uno speciale dossier su Federico Barbarossa e il dipinto "Portrait of a Young Man", indizi legati proprio all'Operazione Barbarossa che si è tenuta nel 1941.

Altro indizio sembra invece contenere le coordinate di Dunkirk, località del Nord della Francia che apparirà probabilmente nel gioco. Altre rivelazioni potrebbero arrivare nei prossimi giorni, nell'attesa vi ricordiamo che Call of Duty World War 2 uscirà il 3 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.