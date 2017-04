non è ancora stato ufficializzato dama nelle scorse ore è trapelato in rete un nuovo poster che conferma il nome del gioco e la presunta data di uscita, apparentemente fissata per il 3 novembre 2017.

Il poster (visibile in calce alla notizia) mostra anche un banner legato ai contenuti scaricabili, i quali arriveranno su PlayStation 4 con un mese di anticipo, in virtù dell'accordo stretto tra Activision Publishing e Sony Interactivee Entertainment.

Per il momento, la notizia deve essere presa come un semplice rumor in attesa che il publisher annunci ufficialmente il prossimo episodio di Call of Duty.