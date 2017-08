Call of Duty: WWII: al via la Beta privata su PlayStation 4

: A partire da oggi i giocatori che hanno pre-ordinatosu consolepotranno accedere alla Beta privata del nuovo sparatutto di, sperimentando così un piccolo assaggio di ciò che il titolo ha da offrire.

La Beta Privata del Multiplayer sarà fondamentale per testare i sistemi di gioco in vista del lancio mondiale il prossimo 3 novembre, grazie ai feedback e agli analytics ricevuti dai giocatori in tempo reale.

“Dare vita a Call of Duty: WWII è stato un grande onore, non vediamo l’ora di dare ai nostri fan l’opportunità di provarlo e di aiutarci nella fase di test, a cominciare proprio da oggi con la Beta Privata del Multiplayer. La Beta è un incredibile opportunità per noi per raccogliere i feedback dei giocatori e lavorare insieme alla community per rifinire il gioco in vista del lancio di Novembre”, ha dichiarato Michael Condrey, studio head and co-founder di Sledgehammer Games.

Glen Schofield, studio head e co-founder di Sledgehammer Games, ha aggiunto: “Anche se si tratta solo di un piccolo assaggio del gioco, vogliamo che i giocatori ci si immergano e si divertano. Terremo conto di ogni singolo feedback sulle mappe e sulle modalità, così come sulle nuovissime funzionalità, come Divisioni e la modalità Guerra, incluse nella Beta. Speriamo davvero che i fan possano divertirsi a provare il gioco tanto quanto noi ci siamo divertiti a crearlo”.

La Beta Privata di Call of Duty: WWII offrirà ai fan un assaggio dell'esperienza completa del Multiplayer, compreso Divisioni, una rivisitazione del sistema di creazione delle classi. Divisioni darà ai giocatori la possibilità di migliorare e rafforzare il proprio stile di gioco scegliendo tra cinque iconiche divisioni della Seconda Guerra Mondiale, ognuna con diversi training di combattimento, divisione e abilità uso delle armi.

Anche se il design di Divisioni non è ancora definitivo, il test offrirà ai giocatori un'introduzione al nuovo sistema di classi.

Nel corso dei due weekend di test, i giocatori della Beta Multiplayer di Call of Duty: WWII avranno accesso a diverse mappe multigiocatore sullo sfondo del più grande conflitto della storia, progettate per le battaglie a terra veloci e adrenaliniche che i fan di Call of Duty ben conoscono e amano. Inoltre, i giocatori proveranno la modalità Guerra, la nuovissima modalità di assalto e di difesa a squadre sviluppato in partnership con Raven Software. I contenuti aggiuntivi per il Multiplayer che saranno disponibili a novembre col prodotto finale - come gli Headquarters, la suite esport con specifiche funzionalità e caratteristiche, il Supply Drop, Loot e ulteriori mappe e modalità di gioco – non saranno ancora disponibili con la Beta.

I fan avranno un'ulteriore possibilità di partecipare alla Beta Privata del Multiplayer di Call of Duty: WWII nel secondo weekend di test, aperto ai giocatori che hanno pre-ordinato il gioco presso i rivenditori autorizzati su PlayStation 4 e Xbox One. Il secondo weekend della Beta inizierà venerdì 1 settembre e terminerà lunedì 4 settembre. I giocatori che prenderanno parte alla Beta di Call of Duty: WWII nei due weekend riceveranno l’esclusivo Combat Pack da usare poi nel Multiplayer, che include un elmetto esclusivo, una card di chiamata e un emblema. Tutte le ultime news sulla Beta Privata del Multiplayer di Call of Duty: WWII sono disponibili a questo link.

Durante entrambi i weekend della beta di Call of Duty: WWII, Sledgehammer Games raccoglierà i feedback dei giocatori per rifinire le funzionalità, ottimizzare l'equilibrio del gameplay e apportare le ultime modifiche in vista del lancio di novembre. I partecipanti alla Beta potranno condividere i propri feedback e partecipare alla conversazione e al confronto con il team di sviluppo tramite diversi canali, come i questionari per i giocatori e i forum online, oltre che i continui aggiornamenti di Sledgehammer Games sul blog.

Call of Duty: WWII, in arrivo in tutto il mondo il 3 novembre, segna l’epico ritorno di Call of Duty nel più grande conflitto bellico di sempre, la Seconda Guerra Mondiale. I giocatori si immergeranno in combattimenti adrenalinici nelle tre modalità di gioco: Campagna, Multiplayer e Nazi Zombie. La Campagna trasporta i giocatori in Europa per coinvolgerli in una nuova e intensa storia ambientata nei luoghi iconici della Seconda Guerra Mondiale. Il Multigiocatore segna un emozionante ritorno alle origini e ai combattimenti che hanno fatto la storia del franchise, con azioni di terra veloci e frenetiche e un incredibile arsenale di armi ed equipaggiamenti. Nazi Zombie è un'originale e terrificante modalità co-operativa che offre una spaventosa storia horror, con una trama sinistra che vede l’avanzare di un invincibile esercito di non-morti.