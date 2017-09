Come confermato da GameSpot.com, ha preso il via in anticipo sui tempi la seconda fase Beta di: prevista per le 19:00 di oggi, la Beta è già disponibile per tutti i partecipanti su PlayStation 4 e per la prima volta anche su Xbox One.

Non è chiaro perchè la Closed Beta sia partita in anticipo rispetto all'orario comunicato dal publisher, ricordiamo che la fase di test andrà avanti fino al 4 settembre. Durante il secondo weekend Beta, sarà possibile provare la nuova mappa Aachen oltre a armi come la carabina M1A1 e un fucile inedito. Le modalità già disponibili (Hardpoint, Domination, Team Deathmatch e War) resteranno accessibili anche in questa seconda Beta Privata.