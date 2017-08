Le ore trascorse in compagnia della beta privata di, ci hanno lasciato alcune certezze e diversi dubbi che speriamo vengano risolti prima dell’uscita ufficiale.

Per il resto Call of Duty rimane quello di sempre, fedele a se stesso e alla sua formula ludica, caratterizzata da un gameplay immediato, veloce e divertente. La Closed Beta di Call of Duty WWII riprenderà dal primo al quattro settembre su Xbox One e PlayStation 4, Activision ha inoltre confermato che il test sarà esteso anche alla piattaforma PC, sebbene al momento non ci siano dettagli riguardo le date della prova per Windows.