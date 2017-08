Call of Duty WWII: un video gameplay per i contenuti della beta

ha pubblicato sul proprio canale Youtube un video gameplay di circa 8 minuti dedicato a, in cui ci vengono mostrate le mappe e alcune delle modalità che saranno include nella fase di beta

Nello specifico il filmato include alcune sessioni multiplayer nelle mappe Gibilterra, Foresta delle Ardenne e Point du Hoc, e la modalità Guerra, una nuova esperienza che permetterà ai giocatori di rivivere le battaglie più note della Seconda Guerra Mondiale. Potete osservare il video in questione seguendo questo link. Ricordiamo che la beta di Call of Duty: WWII sarà disponibile dal 25 al 28 agosto su PlayStation 4 e dal primo al 4 settembre sia su PS4 che su Xbox One.