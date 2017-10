Call of Duty WWII: un video leaked mostra la modalità "Uplink Legacy"

Nel corso delle ultime ore, è emerso in Rete un nuovo video leaked che ha mostrato una modalità inedita in arrivo su, nuovo capitolo della serieche dal 3 novembre ci porterà a rivivere gli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale.

Il filmato, che potete visionare in cima, offre un brevissimo scorcio di quella che - a detta dell'utente Twitter autore del video entrato in possesso di un codice per la private Beta del gioco - sembrava essere la modalità Gridiron. In seguito, è però intervenuto Michael Condrey, chief operating and development officer presso Sledgehammer Games, che ha così puntualizzato: "In realtà questa è Uplink Legacy. La stagione ufficiale di Gridiron inizierà il 3 novembre".

Call of Duty WWII sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 3 novembre 2017. Il gioco è stato censurato in Australia a causa di alcuni contenuti espliciti.