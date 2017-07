Campionato Pokemon 2018: annunciato il programma ufficiale delle gare

: Sta per iniziare una nuova stagione di gare per tutti gli allenatori del. Gli eventi costituiscono il programma competitivo ufficiale per i giocatori dei videogiochi e dele offrono tante occasioni divertenti di incontro, di gioco e svariate opportunità di vincere fantastici premi.

Per coloro che hanno cominciato a fare i primi passi nel gioco competitivo Pokémon, il Campionato Pokémon propone eventi che si possono trovare in zona fino a culminare con i quattro eventi dei Campionati Internazionali. Tutte le stagioni di campionato si concludono in grande stile con i Campionati Mondiali Pokémon.

I giocatori si sfidano per aggiudicarsi i Championship Point necessari per qualificarsi ai Campionati Mondiali. Le regole dei tornei della stagione del campionato 2018 sono state aggiornate, trovi il regolamento completo e le date degli eventi a questo indirizzo.