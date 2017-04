Canada: un cosplayer di Fallout New Vegas è stato scambiato per un terrorista

È successo a Grande Praire, in Canada: un cosplayer diè stato scambiato per un terrorista dalle forze dell'ordine. Il travestimento del ragazzo ha tratto gli agenti in inganno, ma alla fine la storia si è risolta nel migliore dei modi.

A fondo pagina vi abbiamo riportato una foto che ritrae il cosplayer: come potete vedere voi stessi, il ragazzo ha riposto una certa cura nella realizzazione del costume, indossando un elmetto e portando con se la bandiera della Repubblica della Nuova California. Le forze dell'ordine hanno fatto scattare immediatamente le misure di sicurezza per l'anti-terrorismo, ma alla fine hanno chiarito il malinteso con il cosplayer di Fallout New Vegas. Cosa ne pensate di questa storia?