Candle: una nuova avventura grafica per PC da Daedalic Entertainment

Nato dalla collaborazione traè un'avventura grafica 2D caratterizzata da enigmi impegnativi e da una direzione artistica molto curata. Il gioco è disponibile su PC, Mac e Linux.

In Candle si vestono i panni di Teku, un giovane novizio che deve affrontare un viaggio pericoloso per salvare la sciamano della sua tribù. Ci troviamo di fronte a un'avventura grafica di vecchio stampo, dove la capacità di osservazione sarà di fondamentale aiuto nella risoluzione dei puzzle. Come potete vedere nella galleria immagini proposta in basso, il comparto grafico richiama lo stile degli acquarelli dipinti a mano. Candle può essere acquistato su Steam al prezzo di 14,99€.