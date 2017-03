Capcom annuncia due DLC per Dead Rising 4

ha annunciato l'arrivo di due DLC di, intitolati: entrambi i pacchetti saranno venduti a 9.99 dollari/euro l'uno, scaricabili gratuitamente dai possessori del Season Pass.

Frank Rising (disponibile dal 4 aprile) ci metterà nei panni di un Frank West infetto e intento a vagare per la città di Willamette con l'obiettivo di trovare un rimedio che possa farlo tornare nei consueti panni.

Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf invece vedrà Frank impegnato a uccidere gli zombie nei vari golf club sparsi per la città. Il minigioco supporterà anche il multiplayer online fino a quattro giocatori e la co-op a turno in locale. La data di uscita di questo DLC non è stata ancora resa nota.