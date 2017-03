Capcom annuncia un livestream per festeggiare i 15 anni di Ace Attorney

ha annunciato un livestream per festeggiare il quindicesimo anniversario delal serie: lo show è previsto per il 17 aprile e sarà trasmesso in diretta su Niconico , con sottotitoli in lingua inglese.

La trasmissione vedrà la presenza del produttore Motohide Eshiro e del direttore Takeshi Yamazaki, oltre a Takayuki Kondo, doppiatore che presta la voce al personaggio di Phoenix Wright. Con ogni probabilità, Capcom approfitterà di questa occasione per mostrare nel dettaglio The Great Ace Attorney 2, nuovo episodio della serie attualmente in fase di sviluppo per Nintendo 3DS.