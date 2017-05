Capcom annuncia Monster Hunter XX per Nintendo Switch

Capcom ha annunciato, porting del titolo omonimo uscito lo scorso mese di marzo su Nintendo 3DS. La versione aggiornata diarriverà quindi anche sulla nuova console ibrida della casa di Kyoto.

Il publisher giapponese ha apertoil sito teaser del gioco, maggiori dettagli su Monster Hunter XX Nintendo Switch Version verranno diffusi il 27 maggio durante il Monster Hunter Championship 2017 che si terrà a Sapporo.

Al momento non ci sono conferme riguardo l'arrivo di Monste Hunter Double Cross per Switch in Occidente, da notare come un portavoce della compagnia abbia rivelato che il gioco in questione non è il titolo non ancora annunciato in arrivo entro il 31 marzo 2018 citato durante l'ultima conferenza con gli azionisti.