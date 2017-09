ha annunciato la line-up per il Tokyo Game Show 2017, in programma dal 21 al 24 settembre. La casa di Osaka porterà in fiera, tra gli altri, la versione PlayStation 4 die Marvel vs Capcom Infinite.

La line-up completa include Dead Rising 4 Frank's Big Package, Marvel vs. Capcom Infinite, Monster Hunter Stories Ver. 1.2 Renewal Edition, Monster Hunter World, Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition, Resident Evil Revelations 1 e 2 per Nintendo Switch.

In programma anche numerosi livestream in onda su Niconico, il programma completo verrà comunicato nei prossimi giorni.