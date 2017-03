Capcom annuncia The Disney Afternoon Collection per PC, PS4 e Xbox One

ha annunciato, una raccolta digitale per PlayStation 4, Xbox One e PC che include sei titoli sviluppati in collaborazione con Disney, ovvero

Il pacchetto sarà scaricabile da Steam, Xbox Store e PlayStation Store a partire dal 18 aprile al prezzo di 19,99 euro. Usciti originariamente su Nintendo NES, i titoli citati verranno riproposti in versione aggiornata con grafica a 1080p, nuove modalità Boss Rush e Time Attack e la possibilità di consultare artwork, immagini, copertine originali e scopire tutti i retroscena dello sviluppo. Al momento non è chiaro se i giochi potranno essere acquistati separatamente o se verranno proposti unicamente in bundle.