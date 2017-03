Capcom fa chiarezza su una scena del finale di Resident Evil 7 (Spoiler)

La sequenza finale diha fatto molto discutere nelle scorse settimane poichè mostra un personaggio misterioso su cui sono nate numerose teorie. Oggi, il Game Director del gioco ha fatto chiarezza sulla questione. Attenzione: quanto riportato di seguito contiene enormi spoiler sulla trama di

Come saprete se avete finito l'avventura, in una sequenza del finale è possibile vedere un personaggio scendere dall'elicottero della Umbrella e identificarsi come "Redfield". In molti hanno subito pensato a Chris Redfield mentre altri hanno rigettato questa tesi a causa dell'aspetto fisico molto differente tra i due.

Capcom ha poi confermato che Chris sarà il protagonista del DLC gratuito Not A Hero, in uscita in primavera e da questa dichiarazione sono nate altre teorie che vorrebbero Hunk essere il personaggio misterioso. Tramite le pagine di Kotaku, il Game Director Koshi Nakanishi ha invece confermato che l'eroe visto nel finale di Resident Evil VII è proprio Chris Redfield, il cui modello è stato profondamente rivistato rispetto a quello visto in Resident Evil 6 per risolvere alcuni problemi legati alle proporzioni.