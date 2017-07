Capcom ha intenzione di investire sul mercato console

Dopo aver pubblicato i risultati finanziari dell'ultimo trimestre, conclusosi lo scorso 30 giugno,ha diffuso alcune slide che ci rivelano interessanti dettagli sui programmi futuri dell'azienda.

Come possiamo osservare nell'immagine in calce, a quanto pare l'obiettivo della compagnia giapponese è espandere il proprio mercato su console. Per raggiungere questo risultato, lancerà in tutto il mondo Marvel VS Capcom Infinite a settembre e Monster Hunter World nel 2018 (entro marzo, più precisamente), e, soprattutto, punterà a incrementare le vendite ampliando ulteriormente la propria line-up. Sappiamo già, inoltre, che Capcom pianifica di portare i suoi titoli su Nintendo Switch. Apprendiamo, infine, che l'azienda è in procinto di revisionare il suo business online su PC e dispositivi mobile.