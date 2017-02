Capcom: un leak svela Knights of Aegis, Broken Horizon e Lost Star

Un utente del forum di GBATemp sarebbe entrato in possesso di alcuni documenti interni diche svelano l'esistenza di tre nuovi titoli non ancora annunciati, conosciuti come

Broken Horizon dovrebbe essere un action/shooter a tema sci-fi con enormi mech personalizzabili che proporrà scontri tra robot ed esseri umani. Il gioco è ambientato sul pianeta Eden e il compito del gioco sarà quella di eliminare tutte le forme di vita aliene. Supporterà la co-op fino a quattro giocatori.

Lost Star sarà invece un gioco di esplorazione spaziale con elementi RPG apparentemente ispirato alle atmosfere di Mass Effect. Infine, Knights of Aegis dovrebbe essere ambientato a New York, nel 1974, anno in cui il giocatore entrerà a far parte di una confraternita nata per proteggere l'umanità da una minaccia sovrannaturale.

Apparentemente, i titoli in questione sono ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, alcuni probabilmente ancora dei semplici concept. Non è escluso che i progetti citati possano essere stati cancellati o aver cambiato titolo e forma rispetto a quanto descritto poco sopra.