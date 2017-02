Capcom: marketing più aggressivo e supporto alla VR per risollevare le vendite

Nella giornata di ieri,ha annunciato idei primi nove mesi dell'anno fiscale 2017, dati non particolarmente positivi, ma per il prossimi mesi il publisher ha già in serbo una strategia più aggressiva volta a migliorare le vendite.

Nello specifico, il publisher ha in programma una campagna promozionale aggressiva per Resident Evil VII Biohazard e Monster Hunter XX, inoltre la società ha in programma di foclizzare maggiori risorse sulla produzione e lo sviluppo di giochi per dispositivi VR.

Dei titoli pubblicati lo scorso anno, Dead Rising 4 ha registrato vendite discrete (700.000 copie) mentre Monster Hunter Stories ha deluso le aspettative. Numeri tiepidi anche per Street Fighter V, il picchiaduro ha infatti piazzato 1.5 milioni di copie dal lancio, avvenuto lo scorso mese di febbraio.