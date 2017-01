Capcom: al momento non abbiamo nessun piano per portare Resident Evil su Switch

Nel corso di un'intervista pubblicata sulle pagine di, il Producer diha dichiarato chenon ha nessun piano al momento per portare la celebre saga horror su

"Penso che si tratti di un hardware davvero unico. Guardo con lungimiranza alle possibilità offerte dalla piattaforma, ma al momento non abbiamo nessun piano per portare Resident Evil su Switch.", afferma Masachika Kawata, confermando implicitamente che Resident Evil 7 non uscirà sulla nuova console Nintendo, almeno per quanto riguarda l'immediato futuro. Che Capcom voglia farsi un'idea sulla base installata della macchina, prima? Intanto vi ricordiamo che Famitsu ha svelato la longevità della campagna di Resident Evil 7.