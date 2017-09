Capcom: "non ci siamo dimenticati di Mega Man"; presentato il logo per i 30 anni

Nonostante si siano spenti i riflettori sulla serie dida qualche anno,ha recentemente affermato di non essersi dimenticata del, presentando il logo che ne celebra il trentesimo anniversario.

Salvo per le due Legacy Collection pubblicate negli ultimi anni, la serie non vede una nuova entry dal 2010, data in cui uscì Mega Man 10 su Nintendo Wii, PlayStation 3 e Xbox 360. Durante il Tokyo Game Show, il producer delle sopracitate collection, Kazuhiro Tsuchiya, ha dichiarato quanto segue:

"Mi preme dire che Capcom non si è dimenticata di Rockman [nome giapponese di Mega Man]. Il logo che celebra i trent'anni ne è la testimonianza. L'anniversario sarà nel mese di dicembre, e vi prego di tenere a mente quella data.

Non vediamo l'ora, e speriamo che anche voi aspettiate quel momento. Siamo lieti di condividere questa occasione con tutti i fan che hanno reso possibile questo successo, e vi ringraziamo per il supporto, odierno e futuro".

Resta ancora da chiarire a cosa si riferissero le dichiarazioni di Tsuchiya, quello che è certo è che una nuova serie animata dedicata al Blue Bomber debutterà nel 2018 su Cartoon Network.