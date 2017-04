Capcom: un nuovo titolo ancora da annunciare arriverà entro marzo 2018

Durante l'ultim riunione con gli azionisti,ha rivelato che durante l'anno fiscale in corso (che terminerà il 31 marzo 2018) pubblicherà due "Major Title" per PC e console. Uno di questi è(in arrivo a settembre) mentre l'altro è un titolo non ancora annunciato.

Come possiamo notare dal grafico pubblicato qui sotto, il publisher si aspetta di vendere due milioni di copie di Marvel vs Capcom Infinite mentre non ci sono informazioni di alcun tipo sul secondo progetto.

Da notare come le previsioni di vendita di Resident Evil VII Biohazard siano state ampiamente superate, ad oggi sono state distribuite 3.5 milioni di unità in tutto il mondo, a fronte dei due milioni di pezzi previsti dal publisher.

Resident Evil si conferma il franchise Capcom più popolare con 77 milioni di copie vendute, seguito da Monster Hunter (39 milioni) e Street Fighter (39 milioni). A ridosso del podio troviamo Devil May Cry (15 milioni), Dead Rising (10 milioni) e Dragon's Dogma (3,2 milioni).